Ammoniak-​​Angriff im Krankenhaus Thionville

Gegen 21.20 Uhr musste ein Teil des Krankenhauses Bel-Air in Thionville evakuiert werden. Ein Mann drohte, das Personal in der Notaufnahme mit Ammoniak zu verletzen. Drei Sicherheitskräften sprühte er das giftige Gas in die Augen. Sie wurden leicht verletzt.

Seit Mittwochmorgen läuft der Betrieb wieder regulär. Wie sich herausgestellt hat, ist der Täter ein der Polizei bereits bekannter Mann.

(L'essentiel)