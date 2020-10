Armenien-​​Demo blockiert die A31 nach Luxemburg

Rund hundert Mitglieder der armenischen Diaspora aus Meurthe-et-Moselle haben sich am Freitagmorgen sehr früh in Longwy versammelt, um die Grenzen zwischen Luxemburg, Frankreich und Belgien zu blockieren. Bei der friedlichen Demonstration geht es darum, auf den tödlichen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien aufmerksam zu machen. «Wir wollen nur Frieden. Wir sind hier, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen und fordern die Behörden zum Handeln auf», so eine Demonstrantin.

Bei der heutigen Demonstration soll die französische Autobahn A31 mit Autos blockiert werden. Aktuell staut sich der Verkehr bereits auf über sieben Kilometer. Auch die N52 zwischen Longwy und Belgien wird derzeit blockiert. Die Polizei traf gegen 8 Uhr vor Ort ein und konnte den Verkehr gegen 8.30 Uhr wieder eingeschränkt ans Laufen bringen. Etwa hundert Demonstranten blockieren noch immer Teile der Straße.

Die Gruppe hatte bereits Anfang Oktober die Straßen zwischen Longwy und dem Großherzogtum lahm gelegt.

(Marine Meunier/L'essentiel)