Nach Supermarkt-​​Crash: Ehefrau des Fahrers stirbt

Die 89-Jährige, die am Abend des 06. August auf dem Saarbrücker Eschberg in einem Supermarkt lebensbedrohlich verletzt wurde, erlag am gestrigen Morgen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Ihr 91-jähriger Ehemann verlor nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst von einem gegenüberliegenden Parkplatz frontal durch die Scheibe in den Markt. Im Geschäft legte er mehrere Meter zurück, bis er an einer Kasse zum Stehen kam. Insgesamt fuhr er vom Parkplatz aus rund 20 Meter.

Was der Grund für den Unfall war, sei noch unklar - das werde ein Gutachter noch klären. Möglich sei beispielsweise eine Verwechslung der Pedale.

