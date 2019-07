Großeinsatz in Neuwied sorgt für Aufsehen

Beamte mit Maschinenpistolen standen ab 10.25 Uhr an der Marktstraße und sicherten das Gebiet. Besucher der Stadt konnten teilweise nicht mehr zu ihren geparkten Fahrzeugen. Eine großangelegte Polizeiaktion erregte am Samstagmorgen Aufsehen in Neuwied, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Koblenz.

Ein der Polizei als gewalttätig bekannter Mann soll am Samstag seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Tochter massiv bedroht haben. Der Mann habe den beiden am Telefon und per Video-Chat gedroht, berichtete die Polizei in Neuwied. Weil damit zu rechnen gewesen sei, dass der Mann bewaffnet auf dem Weg zu der Wohnung von der Frau und ihrer Tochter war, sperrte die Polizei einen Teil einer Innenstadtstraße ab.

Nach der Räumung der Straße sei der 27 Jahre alte Mann in einer anliegenden Gaststätte entdeckt und in Gewahrsam genommen worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen.

(L'essentiel/dpa)