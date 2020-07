Demonstranten kleben sich an Burger King-​​Filiale

In der Trier Innenstadt haben vier Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion am Freitagvormittag hungrige Fast Food-Kunden verärgert. Den Kunden blieb der Zugang verwehrt, denn die Vier hatten sich an der Glasfassade einer Burger King-Filiale mit Spezialkleber befestigt, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Angekündigt hatte die Gruppe lediglich eine nicht näher beschriebene Aktion. Als sich dann vier Aktivisten mit Spezialkleber an den Haupteingang der Fast Food-Filiale hefteten, rückte die Polizei an. Die Beamten arbeiteten auch am Freitagmittag noch daran die Demonstranten von den Scheiben zu lösen. Insgesamt waren 20 Demonstranten der Gruppe vor Ort, um gegen Fast Food im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu protestieren.

Demonstranten von Extinction Rebellion blockieren mit einem Trick den Eingang der Burger-King-Filiale in der Trierer... Gepostet von volksfreund.de am Freitag, 24. Juli 2020

(L'essentiel)