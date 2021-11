Frankreich erschwert Einreise für Ungeimpfte

Wegen der europaweit stark ansteigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen hat Frankreich die Einreisebedingungen für Ungeimpfte verschärft. Die Regelung gilt seit dem heutigen Freitag. Wer aus einem EU-Land mit besonders hohen Infektionszahlen nach Frankreich reisen will und nicht geimpft ist, benötigt nun einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, wie die Saarbrücker Zeitung am Freitag berichtet.

Bislang reichte Ungeimpften für die Einreise nach Frankreich ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden war. Die Regelung gilt dem Bericht zufolge für alle Personen ab zwölf Jahren. Sie betrifft demnach Reisende aus den Ländern Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Griechenland, Ungarn und Irland.

(L'essentiel)