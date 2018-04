Schule im Saarland wegen Reizgas evakuiert

40 bis 50 Schüler sind in einer Schule im saarländischen Eppelborn durch Reizgas verletzt worden. Wie das Reizgas am Mittwoch freigesetzt worden sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Dem Saarländischen Rundfunk zufolge klagten mehrere Kinder über Reizungen der Atemwege. Sie wurden in nahe gelegenen Krankenhäuser gebracht.

Die Gemeinschaftsschule wurde dem Polizeisprecher zufolge geräumt. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute wegen des Vorfalls im Einsatz. Auch der ABC-Schutz aus der Stadt Neunkirchen war vor Ort. Wer das Reizgas versprühte, ist noch unklar.

(L'essentiel/dpa)