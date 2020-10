13-​​Jähriger aus Rheinland-​​Pfalz vermisst

Die Polizei Trier sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Jungen. Seit Mittwoch, 30. September, wird Steven Panusch vermisst. Der in einer Jugendhilfe in Taben-Rodt lebende Junge soll sich nach Polizeiangaben vermutlich in Saarbrücken, möglicherweise im Bereich Burbach aufhalten.

Er ist ca. 1,50 Meter groß, 60-65 Kilogramm schwer und hat blonde Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem weiß/grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke sowie grau/weiß/roten Turnschuhen.

Hinweise auf seinen Aufenthaltsort oder zum Verbleib des Minderjährigen erbittet die Kriminalpolizei Trier an die Telefonnummer +49 651/9779-2290 oder an jede Polizeidienststelle.

(mei/L'essentiel)