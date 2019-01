Große Suchaktion nach 86-​​jährigem Mann

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Bitburg ist ein älterer Mann in der Nacht auf Mittwoch spurlos verschwunden. Als seine Frau gegen 2 Uhr aufwachte, lag der 86-Jährige nicht mehr in seinem Bett. Als er das Haus verlassen hatte, war er nur mit einem Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet. Seine Ehefrau verständigte sofort die Polizei.

Doch auch ein Großaufgebot aus Polizei, Feuerwehr und Technischen Hilfswerk blieb bis jetzt ohne Erfolg. Laut der Polizei Bitburg suchen über 50 Rettungskräfte «mit Hochdruck» nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde kommen zum Einsatz.

Die Polizei glaubt, dass sich der Vermisste in einem Zustand der Verwirrung befindet. Die Beamten gehen nicht davon aus, dass er sich kilometerweit weit entfernt hat und ist «guter Dinge», den Mann noch zu finden. Allerdings läuft der Suchmannschaft womöglich die Zeit davon, da es bei dem Wetter sehr schnell gefährlich werden kann – zumindest wenn er sich im Freien aufhält.

(sw/L'essentiel)