Familie nach Unfall bei Kinderkarneval verletzt

In unmittelbarer Nähe einer Kinderkarnevalsveranstaltung ist es im saarländischen Merzig am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine ältere Frau verlor gegen 14 Uhr beim Ausparken die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schob mehrere geparkte Autos aufeinander.

Durch den Unfall kam eine Familie zu Schaden. Eine Frau wurde zwischen zwei parkenden Pkw am Straßenrand eingeklemmt. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsghubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Auch ihr Partner erlitt Verletzungen. Ihr einjähriges Kind hatte, wie die Polizei auf Anfrage von L'essentiel erklärte, Glück im Unglück und wurde lediglich zur Kontrolle in die Klinik gebracht.

Da die Feuerwehr samt Einsatzfahrzeug wegen der Veranstaltung bereits vor Ort war, konnte den Verletzten rasch geholfen werden.

(sw/L'essentiel)