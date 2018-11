Drei «Super-​​Köche» in der Großregion ausgezeichnet

Drei Köche, die in der Großregion tätig sind, werden im neuen «Gault & Millau Deutschland» mit Lob überhäuft: Christian Bau vom «Victor's Fine Dining by Christian Bau» in Perl-Nennig, Klaus Erfort vom «GästeHaus Erfort» in Saarbrücken und Clemens Rambichler vom Waldhotel Sonnora (Dreis bei Wittlich) erhielten von den Testern 19,5 von 20 möglichen Punkten.

Weitere Tipps im deutschen «Gault & Millau»:



Nils Blümke, Français in Frankfurt (17 Punkte, «Gastgeber des Jahres»)



Daniel Schimkowitsch, L.A. Jordan in Deidesheim/Pfalz (18 Punkte, «Aufsteiger des Jahres»)



Tatsuya Shimizu, Steinheuers Restaurant Zur Alten Post, Bad Neuenahr-Ahrweiler (19 Punkte, «Pâtissier des Jahres»)



Rheinland-Pfalz und Saarland:

Martin Stopp, Louis in Saarlouis (16 Punkte)

Marc Pink, Landwerk in Wallerfangen (16 Punkte)

Karl-Emil Kuntz, Krone in Herxheim (18 Punkte)

Bau überzeugte die Experten «mit seiner japanisch inspirierten Qualitätsphilosophie bei allem Meeresgetier». Bei ihm kommt unter anderem ein Langustinen-Carpaccio mit Imperialkaviar auf den Tisch. Auch bei Erfort werden Langustinen serviert, auf Meersalz gegart, mit Schnittlauch bestreut, dazu gegrillten Lauch. Beim 28-jährigen Clemens Rambichler schlugen die Tester-Herzen unter anderem wegen dessen roh gerollter Gänseleber zu zarten Scheiben vom Blue Fin Tuna in Ingwer-Limonenvinaigrette höher.

King und Berner «Köche des Jahres»

Zum «Koch des Jahres»-Duo in Deutschland wurden Johannes King und Jan-Philipp Berner vom «Söl'ring Hof» in Rantum auf Sylt gekürt. Die prestigeträchtige Auszeichnung von «Gault & Millau» erhielten sie für ihre «gemeinsam entwickelte authentisch norddeutsche Küche, die ganz auf die Qualität hochwertiger und vergessener regionaler Produkte setzt», hieß es am Sonntag zur Begründung.

King ist seit der Eröffnung im Jahr 2000 prägender Kopf des Restaurants auf Sylt; Berner ist seit 2013 Küchenchef an seiner Seite. Der Restaurantführer lobt die Regionalität: Neben Salzwiesenlamm, Austern und Seeigel aus der Nordsee hätten auch Strandgewächse der Insel und Knickfrüchte, die am Wegesrand wachsen, genug Delikatesse für Spitzenküche mit norddeutscher DNA.

In der Spitzengruppe der Köche konnten sich auch Tim Raue (Berlin), Sven Elverfeld vom Aqua (Wolfsburg), Christian Jürgens von der Überfahrt (Rottach-Egern), Torsten Michel von der Schwarzwaldstube (Baiersbronn), und Joachim Wissler vom Vendôme Bergisch Gladbach behaupten. Der Koch des Jahres wiederum wird zusätzlich nach anderen Kriterien ermittelt.

(L'essentiel/dpa)