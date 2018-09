Tunnel Pellinger Berg ab Freitag gesperrt

Am Tunnel Pellinger Berg bei Perl im Saarland beginnen am Freitagabend die jährlichen Wartungsarbeiten. Das teilt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau mit. Wer zwischen Luxemburg und dem Saarland pendelt muss gegebenenfalls einen Umweg in Kauf nehmen.

Die A8 wird an der Stelle in Fahrtrichtung Saarbrücken von 20 Uhr bis Samstag, 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Ab Samstag, 20 Uhr, wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen geschlossen. Am Sonntagmorgen sollen die Arbeiten bis 6 Uhr abgeschlossen sein. Die Umleitung erfolgt über die L170 über Borg, Büschdorf und Wehingen.

