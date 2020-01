Vier Stunden Einsatz für die Rettung von Melba

Feuerwehrmänner aus Meurthe-et-Moselle wurden am Samstagmorgen zum Großeinsatz gerufen, um einen kleinen Hund zu retten. Melba war im Wald von Haye in der Nähe von Nancy in einem Rohr stecken geblieben. Am Freitag verirrte sich die kleine Hündin bei einer Jagd. Das Tier konnte sich nicht mehr von selbst aus dem Rohr einer ehemaligen NATO-Basis befreien.

Auch für die Feuerwehr war es sehr schwierig, sich Zugang zum Rohr zu verschaffen, das sich drei Meter unter der Erde und unter einer Betonplatte befand. Die Feuerwehrleute mussten die Platte durchbohren, um Melba zu erreichen. Nach vier Stunden intensiver Arbeit gelang es ihnen, den kleinen Hund zu befreien. Sicher und gesund, aber hungrig, kam Melba zu ihrem Herrchen zurück.

(mm/L'essentiel)