Wirtin wird in ihrem eigenen Café erschossen

Die Managerin des Cafés «New Tacot» in Bastogne ist in ihrem Haus erschossen worden, wie belgische Medien berichten. Die Vorfälle hätten sich am späten Sonntagabend ereignet. Laut Zeugenaussagen sei gegen 22.30 Uhr ein Knall aus dem Café zu hören gewesen.

Die 58-Jährige wurde schwer verletzt und starb am Montagmorgen um 9.30 Uhr im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft in der belgischen Provinz Luxemburg bezeichnete die Vorfälle als Mord.

Nach Informationen von TV Lux ist der mutmaßliche Täter der Ex-Mann des Opfers. Dieser sei polizeibekannt und schon wegen Bedrohung seiner Exfrau aktenkundig. Die Zeitung La Meuse berichtet, dass es sich um eine Beziehungstat handeln soll. Eine Autopsie des Opfers ist für den Dientagmorgen geplant.

(jd/L'essentiel)