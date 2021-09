«Der erste Blick geht direkt runter aufs Saarland!»

Der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer (51) wird auf dem geplanten Weg zur Internationalen Raumstation (ISS) am 31. Oktober seine Heimat im Visier haben. «Das Tolle ist ja, dass ich direkt nach dem Start, nach etwa 23 Minuten, hier rüberfliegen werde», verriet er am Montag im Landkreis St. Wendel. «Der erste Blick aus dem Fenster, wenn ich dann losgeschnallt bin, geht direkt runter aufs Saarland!»

Maurer besuchte am Nachmittag mit Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) das «Weltraum-Atelier Nohfelden» in einer umgebauten Scheune und überraschte eine Gruppe von behinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dort an einem Workshop zur Raumfahrt teilnahmen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird der aus Oberthal stammende Saarländer nach seinem Start vom Kennedy Space Center in Florida der zwölfte Deutsche im All sein – und der vierte Deutsche auf der ISS.

(L'essentiel/dpa)