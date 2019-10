35-​​Jähriger flüchtet mit 150 Sachen vor der Polizei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein vermeintliches Wettrennen mit der Polizei endete für einen 35-Jährigen am frühen Mittwochmorgen in Ludwigshafen. Dort nahmen die Beamten den Mann schließlich fest und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Blitzer ausgelöst

In Mannheim wollten Beamte ihn in seinem Auto gegen 3.30 Uhr kontrollieren. Doch als er dies bemerkt habe, sei er davongefahren. Mit zwei Streifenwagen nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der 35-Jährige sei teils mit bis zu 150 Stundenkilometern unterwegs gewesen und habe mehrere Blitzer ausgelöst. In Ludwigshafen geriet sein Auto den Angaben zufolge ins Schleudern und kam von der Straße ab. Daraufhin habe die Polizei ihn festnehmen können. Verletzt wurde niemand.

Alkohol habe der Mann nicht intus gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Weil er sich jedoch «auffällig» verhalten habe, werde nun geprüft, ob er möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen gestanden hat. Gegen die Festnahme habe sich der 35-Jährige gewehrt.

(l'essentiel/dpa)