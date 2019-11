Vier Schwerverletzte nach Frontalcrash

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vier Menschen sind am Mittwochabend bei einem Frontalcrash in Serrig schwer verletzt worden, darunter auch ein Kind und eine schwangere Frau. Ein 23-jähriger Autofahrer war kollidierte auf der Bundesstraße 51 bei der Abfahrt in die Martinusstraße mit einem entgegenkommenden Volvo einer 60-jährigen Frau aus dem Raum Saarburg.

Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Seine 35-jährige schwangere Beifahrern wurde lebensgefährlich verletzt. Ihr Kind kam noch am Abend im Krankenhaus notfallmäßig zur Welt. Auch ein auf der Rückbank sitzendes 12-jähriges Kind wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 60-jährige Unfallgegnerin wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen eingeliefert.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, da er Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. An beiden Autos entstand Totalschaden, die B51 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten nur einspurig befahrbar.

(L'essentiel)