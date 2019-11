Ein junger Mann stirbt nach Brand in Thionville

Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in einer Wohnung im 8. Stock des Charlemagne-Turms an der Avenue Albert I in Thionville bei einem Brand getötet. Nachbarn, bemerkten den Brandgeruch und alarmierten die Rettungsdienste gegen 20.30 Uhr, berichtet Le Républicain Lorrain.

Am Tatort fanden die Feuerwehrleute einen bewusstlosen Mann und konnten ihn leider nicht wiederbeleben. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler war eine nicht ganz gelöschte Zigarette der Auslöser. Der junge Mann starb wahrscheinlich betrunken, als das Feuer seine Matratze verschlang.

Etwa 30 Personen mussten während der Rettungsaktion wegen der durch den Brand freigesetzten potenziell giftigen Dämpfe ihre Wohnungen verlassen. Zwei Nachbarn die noch versucht hatten den jungen Mann aus der verrauchten Wohnung zu retten kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

(L'essentiel)