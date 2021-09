Im Saarland ist die «Luca»-​​App bislang ein Reinfall

Die Corona-App «Luca» war im Saarland bisher in keinem Corona-Fall bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen behilflich. Das berichtet der «Saarländische Rundfunk» unter Berufung auf die saarländischen Gesundheitsämter. Seit der Einführung der App im April wurden über 13.000 Corona-Infektionen bei unseren Nachbarn registriert. Die App war in Deutschland und besonders im Saarland als großer Schritt in der Pandemiebekämpfung beworben worden.

Vor allem im «Saarland-Modell» der Landesregierung spielte die Kontaktnachverfolung per App eine zentrale Rolle bei den Öffnungsschritten, die zum Ende des Lockdowns im Frühjahr eingeleitet worden waren. Die Gesundheitsämter hätten zwar vereinzelt Abfragen an die Datenbank der App geschickt, die Daten, die man erhalten habe, hätten jedoch nicht weitergeholfen.

Verspätete Rückmeldung

Im Regionalverband Saarbrücken gab es offenbar zwei Fälle, in denen die App eigentlich hätte helfen können. Die Kontaktlisten sind jedoch erst nach rund einer Woche beim zuständigen Gesundheitsamt eingegangen. Somit sei keine sinnvolle Nachverfolgung mehr möglich gewesen. Luxemburg hat in der Pandemie bislang auf das Contacttracing per App weitestgehend verzichtet. Eine eigene App zu entwickeln sei angesichts der Größe des Landes nicht angedacht, hatte Premierminister Xavier Bettel (DP) bereits im April 2020 auf einer Pressekonferenz gesagt.

Mit Verweis auf Datenschutz hat die Regierung zu dem bislang auch eine klare Empfehlung für andere Tracing-Apps vermieden. Derzeit sind in Luxemburg unter anderem die Corona-Warnapp des RKI als auch die Luca App zwar in den Appstores verfügbar, für Luxemburger sind sie jedoch nur von eingeschränktem Nutzen. Denn positive Tests aus Luxemburg können in der App nicht hinterlegt werden, sodass über positive Infektionen, die hierzulande aufgedeckt werden, andere Nutzer nicht direkt informiert werden können.

