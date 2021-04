Luxemburger in Unfall verwickelt – sechs Verletzte

Am Montag ist es gegen 17.50 Uhr auf deutscher Moselseite zu einem schweren Unfall auf der B419 zwischen Palzem und Schloss Thorn gekommen.

Nach Polizeiangaben hat ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saarland, der aus Richtung Palzem in Richtung Nennig unterwegs war, den seitlich-frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 40-jährigen Fahrers aus Luxemburg verursacht.

Air Rescue rückt aus

Zuvor sei er aus bisher ungeklärten Gründen etwa einen halben Meter nach links auf den Gegenfahrstreifen ausgeschert. Bei dem Zusammenprall wurden der Unfallverursacher und die fünf Insassen des entgegenkommenden Autos verletzt.

Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber aus dem Großherzogtum in ein Krankenhaus geflogen. Die übrigen Verletzten wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B419 für etwa eine Stunde voll gesperrt.

(sw/L'essentiel)