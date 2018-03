«Netto»-​​Kunden erleiden Gasvergiftung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Saarbrücker Stadtteil Burbach ist am gestrigen Mittwochmittag in einem Supermarkt Erdgas oder Kohlenmonoxid ausgetreten. Letzteres kann bereits nach einigen Atemzügen tödlich wirken. Schuld daran war eine Verpuffung an der Heizungsanlage. Eine Erdgasleitung wurde zuvor beschädigt und das Gas freigesetzt.

Nach Angaben von Breaking News Saarland klagten einige Netto-Kunden über Kopfschmerzen und Übelkeit. Mehrere Rettungsdienste wurden alarmiert. Während die Polizei den Supermarkt sperrte und die Messungen der Feuerwehr einen Gasaustritt bestätigten, wurden mehrere Kunden untersucht. Vier davon mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Supermarkt bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Erst vor einiger Zeit musste der Markt aufgrund eines Kabelbrandes mehrere Monate geschlossen bleiben.

(chb/L'essentiel)