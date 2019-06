737 MAX wird nahe Luxemburg abgewiesen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Boeing 737 MAX 8 der skandinavischen Airline Norwegian ist auf ihrem Überführungsflug vom spanischen Malaga nach Stockholm an der deutsch-französischen Grenze nicht weit von Luxemburg von der Deutschen Flugsicherung (DFS) abgewiesen worden, wie das Flugportal aero.de berichtete. Der Typ ist wegen der Abstürze in Indonesien und Äthiopien aktuell weltweit gegroundet und darf nur in Ausnahmefällen starten.

Nach mehreren Schleifen musste die Maschine nach Paris-Vatry ausweichen. Die Airline sucht nun nach einer anderen Möglichkeit, um ihr Flugzeug in die Heimatbasis überführen zu können.

