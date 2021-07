Saarland öffnet Clubs und Diskos am Freitag

Im Saarland dürfen ab Freitag Diskotheken und Clubs wieder ihre Türen öffnen. Das hat der saarländische Ministerrat am Dienstag zusammen mit weiteren Maßnahmen beschlossen. Die Gastronomen müssen dabei jedoch strenge Auflagen befolgen, wie die saarländische Landesregierung am Dienstag mitteilt. Die Höchstzahl der Gäste bestimmt sich dabei nach der fünf Quadratmeter-Regel, bei 250 Gästen pro Veranstaltungsort ist allerdings Schluss. Die Partygänger müssen zudem einen Corona-Test vorlegen, geimpft sein oder einen Nachweis über eine überstandene Infektion mitbringen.

«Der anhaltend positive Trend des Infektionsgeschehens macht weitere Erleichterungen und die Rücknahme von Beschränkungen im Rahmen unseres Saarland-Modells möglich.», erklärt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Wer sich im Club bewegt, der muss auch weiterhin eine Maske tragen. Nur auf einem Sitzplatz darf diese abgenommen werden. Die Kontaktverfolgung bleibt auch im Nachtleben ein wichtiger Faktor.

Sperrstunde fällt weg

Die bislang geltende Sperrstunde für zwischen 1 Uhr und 6 Uhr entfällt zum Wochenende genauso, wie das Verbot Alkohol in dieser Zeit auszuschenken. An den Tischen dürfen dann auch mehr als zehn Personen Platz nehmen. In anderen Bereichen wird zudem die Testpflicht gelockert. So wird für Kontaktsport im Freien kein Test mehr gebraucht. Das Gleiche gilt für Besucher von Strand- und Freibädern.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sagt zu den Beschlüssen: «Der Sommer wird gut, aber wir müssen schon jetzt an den Herbst denken.» Deshalb betonten Hans und Rehlinger, dass man in den nächsten Wochen mit Experten die Situation analysieren wolle. Dann solle auch entschieden werden, wie man für den Herbst und die möglichen Gefahren durch die Delta-Variante vorsorgen könne.

(L'essentiel)