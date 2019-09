Fußgänger stirbt nach Crash mit Fahrrad

Bei der Kollision mit einem Fahrrad verlor ein Mann am Dienstag sein Leben. Der Fahrradfahrer erfasste den Rentner in der Dudweilerstraße in der Nähe der Einmündung Schubertstraße. Der 68-jähriger Riegelsberger wollte die Straße zu Fuß überqueren. Deswegen trat er zwischen zwei haltenden Autos auf die Fahrbahn und stieß dort mit einem 23-jährigen Mann aus Saarbrücken zusammen. Dieser war gerade mit seinem Fahrrad unterwegs auf der vielbefahrenen Straße unweit der Saarbrücker Innenstadt, so die Polizei zum Stand der Ermittlungen.

Der Riegelsberger erlitt so starke Kopfverletzungen, dass er in einem Saarbrücker Krankenhaus am Dienstagabend verstarb. Der Radfahrer wurde nur leicht verletzt. Die Dudweilerstraße musste für einige Zeit teilweise gesperrt werden. In die Ermittlungen der Unfallursache wurde auch ein externer Gutachter eingebunden um die Polizei zu unterstützen.

(L'essentiel)