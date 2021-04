Saarländische Corona-​​Ampel springt auf gelb

Ab dem morgigen Montag gelten im Saarland schärfere Corona-Maßnahmen. Das teilt die Staatskanzlei am Sonntagabend mit. Der Inzidenzwert lag in dem Bundesland in den vergangenen drei Tagen jeweils über 100, womit die nächste Stufe – die «Gelbe Ampel» – des sogenannten Saarland-Modells eintritt. Die geltenden Öffnungen bleiben demnach bestehen, allerdings wird die Testpflicht auf alle geöffneten Bereiche ausgeweitet, also auch den Einzelhandel, wie etwa Baumärkte, und körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Frisöre.

Ausnahmen wird es lediglich in Bereichen, die die Grundversorgung betreffen, geben. Dazu gehören unter anderem Lebensmittelläden, Banken oder Bereiche der medizinischen Versorgung. Die Details zum Saarland-Modell gibt es hier nachzulesen.

Die landesweite Inzidenz innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag bei 121,1 nach 125,0 am Vortag. In den Regionen wies der Kreis Neunkirchen mit 160,7 die höchste Inzidenz auf, der Kreis St. Wendel mit 54,2 den niedrigsten. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht wurden, lag weiterhin bei 947. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit insgesamt 33.614 Infektionen nachgewiesen. Derzeit sind den Angaben zufolge 2204 Menschen aktiv infiziert. 169 Patienten wurden in Krankenhäusern behandelt, davon 53 auf einer Intensivstation.

(mei/L'essentiel/dpa)