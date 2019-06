Randalierer prügelt auf 79-​​Jährige ein

Ein junger Mann hat an einer Bushaltestelle in der Kapellenstraße in Auersmacher randaliert. Er trat mehrfach gegen ein Schild, schrie umher. Als eine 79-jährige Anwohnerin, die sich aus Angst mit einem Schlagstock bewaffnete, vor die Haustür trat, griff der Randalierer die Frau an, entwendete ihr den Schlagstock und schlug auf die Frau ein.

Die 79-Jährige wurde durch den Angriff am Rücken und an der Hand verletzt. Der Täter stieg anschließend in einen Linienbus, der in Richtung Gersheim Busbahnhof fuhr.

Der Täter soll Anfang 20 sein. Er sei etwa 1,70 Meter groß, schlank und trug schwarze, kurze Haare, so die Polizei. Bekleidet war er mit einer gelben Arbeitshose und einem roten Kapuzenshirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden. Tel.: 0681/9321-233

(L'essentiel)