Zwei Menschen sterben bei schwerem Unfall

Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Nähe der belgischen Stadt Marche-en-Famenne ein schrecklicher Unfall. Ein Auto kollidierte an einer Kreuzung mit einem Lastwagen. Laut belgischer Medien, kamen die beiden Insassen des Pkws dabei ums Leben. Sie starben noch am Unfallort.

Die Opfer stammten ursprünglich aus der belgischen Gemeinde Rochefort und waren zwischen 70 und 80 Jahre alt. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Zusammenstoß laut der Tageszeitung L'avenir verletzt, sei aber ansprechbar.

(L'essentiel)