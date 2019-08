Bewährungsstrafe nach der Explosion bei BASF

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Prozess um das Explosionsunglück auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen ist der Angeklagte zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann im Oktober 2016 die verheerende Explosion mit fünf Toten verursacht hatte.

Dem 63-jährigen Angeklagten war fahrlässige Tötung vergeworfen worden. Er soll in einer Art Blackout das falsche Rohr durchtrennt und dadurch die Explosion verursacht haben.

(L'essentiel/dpa)