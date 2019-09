Hunsrück soll Vorreiter sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der Energiewende gibt es einen Vorreiter: Der Rhein-Hunsrück-Kreis produziert laut seinem Klimaschutzmanager Frank-Michael Uhle mit Wind, Sonne und Biomasse unterm Strich dreimal mehr Strom als er verbraucht. Rund 275 Windräder drehen sich hier, manche um die 200 Meter hoch. Etwa 4400 Photovoltaik-Anlagen sind auf Dächern installiert.

«Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist als erster Landkreis in der Bundesrepublik bilanziell CO2-neutral geworden.»

Die Ministerin ergänzt: «Von dieser Erfolgsgeschichte können andere Regionen profitieren und Modelle übernehmen, wie die Energiewende zum wirtschaftlichen Aufschwung von Regionen genutzt werden kann.» Im Rhein-Hunsrück-Kreis werde mit Pachtverträgen, Steuern von Windradbetreibern sowie Einspeisevergütungen für Bürger und Genossenschaften jährlich eine Wertschöpfung von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet.

«die niedrigste kommunale Verschuldung im Land»

Der Rhein-Hunsrück-Kreis zwischen Boppard am Rhein und dem Flughafen Hahn litt in den neunziger Jahren unter hoher Arbeitslosigkeit, Finanznot und Abwanderung. Etwa vor einem Vierteljahrhundert ist das erste Windrad errichtet worden. «Heute haben wir zusammen mit dem Westerwaldkreis die niedrigste kommunale Verschuldung im Land. Sie liegt bei 20 Prozent des Landesdurchschnitts», erläutert Uhle. Die Kommunen im Kreis hätten Rücklagen von 85 Millionen Euro. Alleine die Pacht von Windrädern auf kommunalen Grundstücken spülten den Gemeinden jedes Jahr etwa sieben Millionen Euro in die Kassen. Über einen Solidarpakt profitierten auch Nachbardörfer ohne Windräder.

Die Energiewende im Rhein-Hunsrück-Kreis mit 102 000 Bürgern in 137 Städten und Gemeinden ist vielfältig. 17 kommunale Nahwärmenetze versorgen viele Häuser meist auf Basis verheizter Holzhackschnitzel. Gemeinsam mit den Rohren dieser Netze werden seit einiger Zeit zusätzlich Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Mit Baum- und Strauchschnitt aus Gärten werden auch größere Gebäude geheizt, etwa Schulen und Kitas. Insgesamt vermeiden die Nahwärmenetze Uhle zufolge jährlich fast drei Millionen Liter Heizöl.

Schwierige Energiewende beim Verkehr

Die Windpacht finanziert mancherorts den Austausch von herkömmlichen Glühbirnen gegen stromsparende LED-Lampen. Für Solaranlagen, stromsparende Haushaltsgeräte und andere Maßnahmen können laut Uhle ebenfalls Zuschüsse fließen - bis zu 6000 Euro je Haushalt. Hinzu kommt solarstrombetriebene LED-Straßenbeleuchtung.

Schwieriger ist die Energiewende beim Verkehr. Für Oktober kündigt Landrat Marlon Bröhr (CDU) ein neues Projekt an: In mehreren Dörfern werde je ein Elektroauto für Bürger bereit stehen. «Wir wollen Car-Sharing auf dem Land testen. Für die Bürger ist das kostenlos.» Der Kreis übernehme die jährliche Leasingrate von 7000 Euro pro Fahrzeug. Die Bürger könnten sich die E-Autos reservieren.

1750 Windräder in Rheinland-Pfalz

Experten aus rund 50 Staaten haben sich im Rhein-Hunsrück-Kreis laut Uhle schon umgeschaut - erst kürzlich etwa eine Delegation aus der japanischen Nuklearkatastrophen-Region Fukushima. Auch der Präsident des internationalen Wissenschaftler- und Parlamentariernetzwerks Energy Watch Group, Hans-Josef Fell, hat vor Kurzem seinen Weg in den Hunsrück gefunden: «Der Kreis ist ein bestes Beispiel dafür, wie der Strukturwandel zum Beispiel in den Kohleregionen bewältigt werden könnte und gleichzeitig umfassender Klimaschutz verwirklicht werden kann.» Bis 2022 soll in Deutschland das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet sein, bis 2038 ist der Kohleausstieg geplant.

In Rheinland-Pfalz drehen sich mit Stand Ende 2018 laut Umweltministerium 1750 Windräder. Sie erzeugen 59 Prozent des im Land produzierten Stroms. Zuletzt ist der Bau von Windrädern bundesweit ins Stocken geraten, die Hauptursachen sind fehlende Flächen, jahrelange Genehmigungsverfahren und Klagen. Manche Bürger nerven sie mit ihrem Lärm und Schattenwurf. Manche beklagen eine sogenannte Verspargelung der Landschaft. Auch fallen den Rädern bundesweit jedes Jahr Tausende von Vögeln zum Opfer.

(L'essentiel/dpa)