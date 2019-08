Operation am offenen Teddy-​​Herzen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn Isabell ihren kleinen Bären Bruno ins Krankenhaus bringt, dann läuft seine Behandlung genauso ab wie bei jedem anderen Patienten auch: Von der Anmeldung über das Wartezimmer bis zur Untersuchung lernen Kinder so den Ablauf im Krankenhaus kennen. In vielen Fällen musste sogar geröntgt und operiert werden, wobei die Mädchen und Jungen tatkräftig mithelfen durften.

Das Teddykrankenhaus im Klinikum Mutterhaus in Trier soll den Kindern so die Angst vor dem Krankenhaus nehmen. Die Teams aus der Kinder- und Jugendmedizin, -chirurgie, -psychiatrie, Neuropädiatrie und Physiotherapie präsentierten am vergangenen Samstag kindgerecht ihre Arbeit und luden die Kleinen dazu ein, sich den Puls messen oder einen Gipsverband anlegen zu lassen.

(L'essentiel)