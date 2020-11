Saar-​​Polizei beendet unerlaubte Corona-​​Demo

Die Polizei hat eine Ansammlung von Kritikern der Corona-Einschränkungen in Saarbrücken aufgelöst. Etwa 50 Menschen hatten sich Mittwochmorgen in der Nähe des saarländischen Landtags zu einer Kundgebung getroffen, die nach Angaben der Polizei erst für den Abend genehmigt war. Die Stimmung sei zunächst ruhig geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auch sei der bei solchen Zusammenkünften vorgeschriebene Mund-Nasen-Schutz in den meisten Fällen getragen worden. Die Stadt Saarbrücken habe als Genehmigungsbehörde jedoch deutlich gemacht, dass die Gegner der Corona-Regeln einer Auflage zufolge erst am Abend ihre Kundgebung abhalten dürften.

Nachdem die Demonstranten zunächst abgezogen seien, hätten einige an anderer Stelle erneut eine nicht genehmigte Kundgebung abhalten wollen. Die Polizei habe diese aber aufgelöst und ermittle nun gegen einzelne Personen. «Wir sind darauf vorbereitet, dass sich Demonstranten am Abend erneut zu der dann genehmigten Kundgebung versammeln», sagte der Polizeisprecher.

Vor Beginn der Bundestagssitzung zu weiteren Änderungen des Infektionsschutzgesetzes demonstrierten am Mittwochmorgen Gegner der Corona-Regeln auch im Berliner Regierungsviertel.

(L'essentiel/DPA)