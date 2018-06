«Klopapier-​​Transporter» gerät auf A31 in Brand

Ein Lkw ist am Mittwochmittag auf der A31 in Moulins-lès-Metz in Richtung Nancy-Metz in Brand geraten. Der Transporter war mit Toilettenpapier beladen. Die Autobahn wurde während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.

Die Räumungsarbeiten dauerten bis 15.30 Uhr an.

Un camion/voiture en feu sur l'A31 en allant vers Metz à hauteur de Moulin, première fois de ma vie que je vois ça de visu, c'est hyper impressionnant (et flippant, super flippant) — Tata Yoyo (@yoansansh) 6 juin 2018

(L'essentiel)