Mallorcaparty läuft völlig aus dem Ruder

In der Saarbrücker Saarlandhalle hat eine Mallorcaparty am Samstag eine unerfreuliche Wendung genommen. Wie die Polizei Burbach am Montag mitteilt, kam es in der Halle und im Umfeld zu zahlreichen Vorfällen. Die Beamten mussten mehrere Personen, die der Halle verwiesen wurden, in Gewahrsam nehmen.

In drei Fällen gingen Partybesucher gewaltsam gegen die Polizei vor. Zudem mussten die Beamten immer wieder die Rettungsdienste unterstützen, weil sich einige stark Betrunkene nicht helfen lassen wollten und handgreiflich gegen die Sanitäter wurden. Nach Ende der Veranstaltung entdeckte die Polizei einen weiteren stark betrunkenen Mann: Der 25-Jährige hatte beschlossen seinen Heimweg nach Nalbach zu Fuß anzutreten. Weil er das auf dem Standstreifen der A623 getan hatte, wurde er von den Beamten zu seinem Vater gebracht.

Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz an der Saarlandhalle verletzt. Im Vergleich zu den vorausgegangenen Veranstaltungen dieser Art zogen die Rettungsdienste ein positives Fazit.

(sw/L'essentiel)