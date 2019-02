Ist dieses Wildschwein mit der Pest infiziert?

Vu à l’instant entre Valansart et Gerouville ... il est hs PPA Bildstrecken Demonstartion für «Hector» Franck Annabelle sur Mardi 12 février 2019

Ein Wanderer machte am Mittwochmorgen in einem Waldstück zwischen Gérouville und Valansart, in der Provinz Luxemburg, eine beunruhigende Entdeckung: Unmittelbar an einem Bachlauf direkt am Weg traf er auf ein Wildschwein, das taumelte und anscheinend nach Abkühlung in dem Bach suchte.

Der Wanderer, Franck Annabelle, machte Aufnahmen von dem Tier, das unsicher auf den Beinen war und keinerlei Fluchtverhalten zeigte, obwohl der Mann dicht bei ihm stand und nur durch einen Zaun von ihm getrennt war. Annabelle und auch die belgische Zeitung sudinfo.be stellten die Vermutung auf, dass das Tier an der Afrikanischen Schweinepest erkrankt sein könnte: «Das Schwein war einige Minuten lang im Wasser», sagt Annabelle gegenüber L'essentiel.

Wenn es krank ist, wird es innerhalb von 7 Tagen sterben.

Das Wildschwein wurde mittlerweile von Vertretern des Département de la Nature et des Forêts (DNF) gefunden. «Sie werden es nach Virton bringen, wo Katastrophenschutz und Tierärzte Tests durchführen werden», sagte die Polizei. Wenn es tatsächlich infiziert ist, wird es innerhalb von 7 Tagen sterben.

Die Afrikanische Schweinepest ist vor fünf Jahren von Afrika aus nach Osteuropa eingewandert und breitet sich seitdem allmählich auch in Westeuropa aus. Im September 2018 wurde der erste Fall der nicht auf Menschen übertragbaren Krankheit in Belgien gemeldet. Seither wurden dort bereits mehr als 350 infizierte Wildschweine gefunden. Aus Luxemburg sind bisher noch keine Fälle bekannt.

Le voilà 15 minutes après ... tjs dans l’eau ! Il est vraiment HS . Une vraie saloperie cette PPA Publiée par Franck Annabelle sur Mercredi 13 février 2019

(L'essentiel)