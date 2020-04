28-​​Jähriger stirbt bei Crash mit anderem Auto

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in Heimbach (Landkreis Birkenfeld) gestorben. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Autos ist bei dem Unfall in der Nacht auf Montag leicht verletzt worden, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte.

Warum die beiden Wagen ineinander krachten, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die L169 in Richtung Hoppstädten ist laut Polizei bis 8.00 Uhr gesperrt.

(L'essentiel/dpa)