Jeder zehnte Beschäftigte ist in Kurzarbeit

In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind im Oktober rund zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit gewesen. Dies geht aus einer am Montag in München veröffentlichten Studie hervor. Über beide Bundesländer hinweg waren das demnach rund 190.000 Menschen.

Bundesweit gesehen war Baden-Württemberg Spitzenreiter im Oktober mit einem Anteil von etwa 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (620.000), in Bayern lag die Kurzarbeit-Quote bei zwölf Prozent (710.000). «Vor allem im stärker industrialisierten Süden mit seinem Fokus auf Metallverarbeitung, Maschinenbau, Autobauern und Zulieferern wird weiterhin deutlich mehr Kurzarbeit gefahren als anderswo», sagte Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link.

Bundesweit schätzt das Ifo derzeit den Anteil der Kurzarbeiter auf zehn Prozent der sozialversicherungsrechtlich Beschäftigten, was 3,3 Millionen Menschen wären. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April hatten Betriebe für knapp sechs Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet, so die Bundesagentur für Arbeit. Erfahrungsgemäß ist die Zahl der Kurzarbeiter aber meist kleiner als die Zahl der Anzeigen.

(L'essentiel/dpa)