Luxemburger Lkw begeht Fahrerflucht in St. Ingbert

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bog ein Sattelzug mit Luxemburger Kennzeichen in Sankt Ingbert von der Dr.-Wolfgang-Krämer-Straße in die Annastraße ab. Dabei beschädigte er einen weinroten Ford Galaxy, das Fahrzeug ist in Heidelberg zugelassen. Der Fahrer, setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles sich zu melden, dazu können diese sich sowohl an die Polizei in Homburg unter Tel. +49 6841 10 60, als auch an die Polizei in St. Ingbert unter Tel. +49 6894 10 90 wenden .

(L'essentiel)