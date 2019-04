ICE nach Saarbrücken wurde attackiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der ICE-Direktzug von Berlin nach Saarbrücken ist am Donnerstagabend kurz vor seinem Ziel nahe der Stadt Ladenburg in Baden-Württemberg von Unbekannten attackiert worden. Laut Passagieren des Zuges, soll es sich angehört haben, als sei der Schnellzug während der Fahrt beschossen worden, so heißt es beim Saarländischen Rundfunk. Die Polizei gehe aber eher von Bewurf aus.

Der Zug wurde an Türen, Außenfenstern und Zugwänden beschädigt, heißt es weiter. Durchschläge waren nicht auszumachen. Die Reisenden mussten in Mannheim aussteigen und wurden dort in Hotels untergebracht.

Mir geht's gut, dem beschossenen (!) ICE #1358 nicht so (genau das Fenster neben mir), die @DB_Bahn hat zwar gut reagiert und den Zug enden lassen, damit die @PolizeiMannheim untersuchen kann aber die Orga danach war das reine Chaos. Danke an alle besorgten ich bin zuhause. pic.twitter.com/w8u3cFJIAt — Tobias D. Krafft (@NetworkTobi) 11. April 2019

Bahnermittler nehmen den Zug am heutigen Freitag genauer unter die Lupe, ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

(L'essentiel)