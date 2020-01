Luxemburger in Losheim überfallen

Ein junger Mann aus Luxemburg wurde am Montagabend in der Bachstraße im saarländischen Losheim Opfer eines Raubüberfalls. Zunächst forderte der 23-jährige Täter den 25-Jährigen auf, ihm sein Geld zu geben. Das teilte die Polizei Nordsaarland am Dienstag mit.

Als der Luxemburger dem Mann zu verstehen gab, dass er kein Geld bei sich habe, wurde der Mann zunehmend aggressiv und drücke das Opfer gegen eine Hauswand. Er drohte: «Gib mir Handy sonst Messer!», wie die Polizei schreibt. Mit dieser Drohung konfrontiert übergab er dem Täter sein Smartphone und bemerkte erst danach, dass der Täter nicht alleine war.

Neben ihm stand eine junge Frau – offenbar seine Komplizin – die seltsamerweise unter Tränen den Täter abhalten wollte. In der Folge alarmierte der Mann aus dem Großherzogtum die Polizei. Aufgrund seiner Beschreibung konnten der Täter und die Frau in Wadern aufgefunden werden. Als die Beamten den Mann ansprachen, versuchte dieser zu flüchten. Dabei warf er ein Handy weg. Danach wehrte er sich massiv gegen die Festnahme. Erst mit Verstärkung aus Merzig konnten die Polizei den Täter bändigen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben persönlichen Gegenständen des Opfers auch Drogen.

(L'essentiel)