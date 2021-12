1935 wurde eine Saarbrückerin «Miss France»

Am 18. Mai 1935 kam es bei der Miss-Wahl in Paris zu einem ungewöhnlichen Ereignis: Elisabeth Pitz übergab kaum zwei Stunden nach ihrer Krönung zur Miss Frankreich ihre Krone und Schärpe an die Zweitplatzierte. Ihr Fehler? Nicht in Frankreich geboren worden zu sein.

Die 24-Jährige nahm an der Wahl noch als ehemalige Miss Saarbrücken teil – ein Titel, den sie sich im Vorjahr ergattert hatte. Das Saarland stand zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Mandat des Völkerbundes (Vorläufer der UNO) und unter dem Einfluss Frankreichs, dem das Eigentum an den Kohleminen im Saarbrücken zugesprochen worden war. Im Januar 1935 entschied sich allerdings die große Mehrheit der Einwohner (+90 Prozent) für einen erneuten Anschluss an Deutschland, also nur wenige Wochen vor dem Wettbewerb.

Elisabeth Pitz hingegen setzte sich dafür ein, dass das Saarland nicht unter das Regime des 1933er Deutschlands fällt, und hatte sich für die französische Staatsbürgerschaft entschieden. Allerdings ohne Erfolg. Schließlich war es dann die Miss Paris, Gisèle Préville, die zur Miss Frankreich gekürt wurde. Die junge Saarländerin begegnete ihr einige Wochen später – als Miss Rheinland – bei der Miss-Europa-Wahl wieder.

(mc/L'essentiel)