Tote in Überherrn ist offenbar Französin

In einem Waldstück bei Überherrn im Saarland ist eine Frauenleiche gefunden worden. Spaziergänger haben sie am Samstagnachmittag entdeckt, teilte das Landespolizeipräsidium am Sonntag in Saarbrücken mit. Laut eines Berichts der Zeitung Republicain Lorrain soll es sich bei der Toten um eine 43-jährige Frau aus Freyming-Merlebach handeln.

Die Mutter zweier erwachsener Kinder wurde demnach am Freitag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Sie war offenbar mit ihrem eigenen Auto unterwegs, ein weißer Peugeot. Die Ermittler gehen derzeit von einem Gewaltverbrechen aus, das bestätigt ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Noch sei unklar, ob der Fundort der Toten im Kreis Saarlouis auch der Tatort gewesen sei. Das werde derzeit geprüft. Möglicherweise sei die Tat gar nicht im Saarland begangen worden, sagte er. Zur Identität der Frau konnte er keine Angaben machen.

Der Saargemünder Staatsanwalt Olivier Glady sagte gegenüber RL, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden, da an der Leiche «Spuren von Gewalt» entdeckt worden sind. Die Leiche lag in der Nähe der Umgehungsstraße B269/N3, die Creutzwald und Saarlouis verbindet. Die Ermittler haben am Sonntag die Umgebung des Fundortes nach weiteren Hinweisen abgesucht.

(lh/l'essentiel/dpa)