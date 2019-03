Smart gibt sein Werk in Lothringen auf

Wie die französische Tageszeitung Le Républicain Lorrain berichtet, soll der berühmte Kleinwagen Smart ab 2024 nicht mehr in Hambach produziert werden. Das Unternehmen galt bisher in Lothringen als einer der größten Arbeitgeber.

Der deutsche Hersteller Daimler wird am kommenden Donnerstag den Verkauf der Hälfte seiner Kleinwagentochter Smart an den chinesischen Autobauer Geely Automobile ankündigen. Demzufolge wird das neue Elektro-Modell zukünftig nicht mehr in Lothringen, sondern in China produziert.

Ein harter Schlag für die 800 Mitarbeiter des Werks. Laut der Betriebsleitung von Smart France sollte diese Wandel jedoch keinen Stellenabbau nach sich ziehen. Der Standort soll ab 2024 für den Bau eines neuen Elektro-SUV der Marke Mercedes dienen.

(Thomas Holzer)