60 Prozent der SNCF-​​Züge fahren wieder ab Montag

Die SNCF räumt bei ihrem Plan zur Wiederaufnahme des Bahnverkehrs der Sicherheit aller Fahrgäste Vorrang ein. Mindestens 60 Prozent der Züge sollten nach Angaben der Eisenbahngesellschaft bis Montag fahren, jedoch mit sehr strengen Hygienemaßnahmen.

In Zügen und Bahnhöfen wird das Tragen von Masken für die Benutzer obligatorisch sein. Man setzt dabei auf ein System, welches lediglich maskierten Kunden den Zugang ermöglicht. 330.000 Schutzmasken werden ab Montag auf den Bahnsteigen in der Region verteilt. Geschlossene Wartebereiche werden geschlossen. Nur jeder zweite Sitzplatz wird in den offenen Bereichen zugänglich sein.

La gare de #Thionville se prépare pour le #Deconfinement11Mai pic.twitter.com/3sTFX1t2sc — Mr. Le Chef De Bord (@MzCdb) May 6, 2020

Um das Kontaminationsrisiko zu verringern, sorgt die SNCF dafür, dass Bahnhöfe und Züge täglich desinfiziert werden. Für Kunden wird ein Desinfektionsgelspender installiert. Social Distancing wird in den Zügen weiterhin die Norm sein. Um dies zu gewährleisten, hat die SNCF Bodenmarkierungen angebracht, die den Passagieren helfen sollen, Abstand zu halten. In Zügen müssen die Fahrgäste jeden zweiten Sitzplatz frei lassen.

Für die französischen Grenzpendler gibt es gute Nachrichten. Stammkunden auf der Strecke Nancy-Luxemburg müssen nicht mehr in Thionville umsteigen.

(Marine Meunier/L'essentiel)