Mann fährt «mit Vollgas» von Fähre in die Mosel

Am Montaggvormittag ist ein Mann, der mit seinem Elektrowagen auf der Fähre zwischen Wasserbillig und Oberbillig unterwegs war, aus bisher nicht bekannten Gründen in die Mosel gefahren. Gegen 10.30 Uhr habe der Mann beim Korrigieren der Parkposition plötzlich die Absperrung durchbrochen. Das Auto sei daraufhin von der Fähre weggetrieben, doch das Personal der Sankta Maria II habe sofort reagiert, um dem Mann im sinkenden Auto zu helfen. Durch das Beifahrerfenster konnten sie ihn schließlich befreien.

Alain Biever (59), ehemaliger Berufsfeuerwehrmann aus Luxemburg, war einer der Retter. Er arbeitete zum Zeitpunkt des Unfalls als Kassierer auf der Fähre. Wie er berichtet, habe der Wagen plötzlich Vollgas gegeben bevor er mit einem lauten Knall die Absperrung durchbrochen habe.

Die angerückte Feuerwehr half schließlich, das Unfallfahrzeug zu bergen, das die Fähre bereits zur Anlegestelle geschleppt hatte. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz mit rund 35 Einsatzkräften beendet.

Die Fähre ist wieder in Betrieb.

