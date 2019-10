Frau stirbt in Auto mit Luxemburger Kennzeichen

Ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Straße zwischen Aumetz und Audun-le-Tiche im benachbarten Frankreich. Die Fahrerin, die in einem im Luxemburg zugelassenen Pkw unterwegs war, verlor gegen 8 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in einen Bus, in dem sich zu dem Zeitpunkt keine Fahrgäste befanden.

Wie der Républicain Lorrain berichtet, musste die Frau aus dem Auto befreit werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer wurde verletzt und musste behandelt werden.

(sw/L'essentiel)