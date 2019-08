Rettungshubschrauber gerät in Stromleitung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Heckrotor des Rettungshubschraubers der ADAC Luftrettung geriet am Donnerstag zwischen Valwig und Bruttig-Fankel im Kreis Cochem-Zell mit seinem Heckrotor in eine Stromoberleitung, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Verletzt wurde aber niemand.

Der Pilot konnte den Hubschrauber demnach auf einer Wiese neben einem Weinberg und der Landstraße 98 landen. Auf der Landstraße hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, der Hubschrauber war zu der Unfallstelle unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei in Cochem berichtete. Wegen der Berührung mit der Leitung fiel nach Polizeiangaben im Cochemer Stadtteil Cond kurzfristig der Strom aus. Der Hubschrauber sei «flugunfähig beschädigt» worden. Einsatzkräfte und Mitarbeiter des Stromversorgers waren vor Ort.

(L'essentiel/dpa)