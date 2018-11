Jeder Vierte hat Sex mit Fremdem ohne Kondom

Artikel per Mail weiterempfehlen

Viele Erwachsene in Deutschland gehen einer Umfrage zufolge sorglos mit ihrem Sexualleben um. Mehr als jeder Vierte (26 Prozent) hatte schon einmal ungeschützten Sex mit einer Zufallsbekanntschaft, ergab eine Befragung, die vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) zum Welt-Aids-Tags (Samstag) in Auftrag gegeben wurde. Jeder dritte Mann (33 Prozent) und jede fünfte Frau (20 Prozent) hätten entsprechende Angaben gemacht, heißt es in dem Report, über den die Saarbrücker Zeitung zuerst berichtet hatte.

«Das ist ein alarmierendes Ergebnis», sagte der PKV-Vorsitzende Uwe Laue. «Es zeigt, dass wir in der Aufklärungsarbeit kein bisschen nachlassen dürfen.» Berichte über neuentwickelte Medikamente für HIV-Infizierte und Aids-Kranke hätten wohl «zu einer Art neuer Nachlässigkeit» im Umgang mit der Infektion geführt. Trotz aller medizinischen Fortschritte sei Aids aber nach wie vor eine unheilbare Krankheit, sagte er.

Die Umfrage des Insa-Instituts von der zweiten Novemberhälfte basiert auf Online-Angaben von 2062 Bundesbürgern im Alter ab 18 Jahren. Der Umfrage zufolge sind zudem vier von fünf Deutschen (79 Prozent) der Meinung, dass Aufklärung über HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten schon in der Schule stattfinden sollte.

HIV-Ansteckungen im Großherzogtum waren enorm hoch

Nach einem jüngst vorgestellten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Zahl der Neuinfektionen mit HIV bundesweit leicht rückläufig. Sie lag 2017 bei rund 2700 nach jeweils etwa 2900 in den Jahren 2014 bis 2016. Bei Heterosexuellen wird aber laut RKI in den vergangenen Jahren ein langsamer Anstieg der Neuinfektionen gesehen: Ihnen fehle es oft an einem Bewusstsein für ein HIV-Risiko.

In Luxemburg ist die Zahl der Neuinfektionen im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Im Großherzogtum infizierten sich 49 Betroffene über heterosexuellen und 34 Betroffene über homo- beziehungsweise bisexuellen Geschlechtsverkehr. Die Zahl der Ansteckungen im Zusammenhang mit Drogen ging allerdings zurück, zuvor war diese enorm hoch gewesen. 2014 gab es sogar einen richtigen «Outbreak», der mit einer Schwemme von Kokain zusammenhänge, wie der nationale Drogenbeauftrage Dr. Alain Origer gegenüber L'essentiel erklärte. Mittlerweile habe man das Problem besser im Griff.

(L'essentiel/dpa)