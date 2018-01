Betrunkene wirft Hund aus dem Fenster

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine betrunkene Frau hat in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) ihren Hund aus dem Fenster ihrer Wohnung geworfen. Wie die Polizei am Sonntag weiter berichtete, wurde der bei dem Sturz aus dem ersten Stock schwer verletzte Vierbeiner in die Obhut eines Tierheims übergeben.

Die verwirrte Frau wurde in eine Fachklinik nach Alzey gebracht. Polizeibeamte waren auf den Vorfall am Freitagabend aufmerksam geworden, weil sie ganz in der Nähe einen Verkehrsunfall aufgenommen hatten.

(dpa/L'essentiel)