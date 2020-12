Reh sucht Zuflucht auf Supermarkt-​​Parkplatz

Scène choquante ce matin à Basse-Ham (Moselle). Merci à Magali Lauterfing qui m'a envoyé ces images et qui a surtout tenté de sauver ce chevreuil, en vain hélas. pic.twitter.com/xowGsiWTBF — Pierre Rigaux (@RigauxNature) December 19, 2020

Die Szene, die sich am Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Niederham, in der Nähe von Thionville (Mosel), abgespielt hat, stimmte die Kunden des Geschäfts besorgt. Ein auf Twitter geteiltes Video zeigt ein deutlich außer Atem gekommenes Reh, dass sich vergeblich unter den Einkaufswagen eines Supermarktes versteckt.

Laut Le Républicain Lorrain wurde das Tier von einem Jagdhund gejagt. Der Supermarktleiter entdeckte die Nummer des Hundebesitzers auf dessen Halsband und bat den Besitzer, seinen Hund anzuholen. Kurze Zeit später erschienen zwei Männer auf den Parkplatz, die den Hund und das verletzte, aber noch lebende Reh mitnahmen.

Laut der regionalen Tageszeitung fand am Samstagmorgen eine Jagd in Niederham im Wald statt. Das Walgebiet Sprieden liegt in der Nähe des Industrie- und Gewerbegebiets. Die besagte Jagd habe laut Bericht außerhalb des üblichen Gebiets stattgefunden. Anzeige wurde bislang nicht erstattet.

(pp/L'essentiel)