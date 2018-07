Große Suchaktion nach Schwimmer in der Mosel

Einen Großeinsatz der Rettungskräfte hat es am Sonntagabend an der Mosel in Trier gegeben. Ein junger Mann soll zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und der Römerbrücke am östlichen Moselufer ins Wasser gegangen und nicht mehr zurückgekommen sein, berichtet der Trierische Volksfreund auf seiner Website.

Zwei Hubschrauber der ADAC-Luftrettung und der Luxembourg Air Rescue sind aufgestiegen, um den Fluss abzusuchen. Der Rettungseinsatz läuft seit zirka 18 Uhr. Etwa zeitgleich kam es auch im 40 Kilometer entfernten Remerschen zu einem Badeunfall.

Laut Volksfreund ging der Vermisste in der Nähe des Sankt-Barbara-Ufers gemeinsam mit einem anderen jungen Mann ins Wasser, um ans gegenüberliegende Ufer in Trier-West zu schwimmen. Doch der Plan ging völlig schief: Einer der Männer ging in der Mosel unter. Versuche durch seinen Begleiter und andere Helfer, den Schwimmer aus der lebensbedrohlichen Situation zu retten, seien fehlgeschlagen. Die Chancen, dass der Vermisste überlebt hat, schwinden von Minute zu Minute.

(L'essentiel)